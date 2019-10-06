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"الحدائق المتخصصة" تحتفل بذكرى أكتوبر في الحديقة الدولية

05:00 م الأحد 06 أكتوبر 2019
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كتب- محمد نصار:

نظم مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الثقافة بالعاصمة، احتفالية كبرى لجمهور وزائري الحديقة الدولية بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة، أن الاحتفالية لاقت إقبالًا كبيرًا من جمهور الحديقة والذين تفاعلوا مع الاستعراضات الفنية والأغاني الوطنية والفنون الشعبية.

كما تم تنظيم رحلات داخلية للمواطنين للتعرف على أجنحة الحديقة المختلفة بواسطة الطفطف.

مشروع الحدائق المتخصصة الحديقة الدولية نصر أكتوبر حرب 6 أكتوبر

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