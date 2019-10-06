بالصور.. افتتاح محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" بـ6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المشروع المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبي للمنظومة، في إطار احتفال مدينة ٦ أكتوبر بالعيد القومي رقم ٤٠.

ويضم المشروع 50 أتوبيسًا فائق الجودة من 6 أكتوبر والشيخ زايد لجامعة القاهرة، و ذلك ضمن مشروع النقل المستدام بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والبيئة والأمم المتحدة، وتقوم بعملية التشغيل شركة مواصلات مصر.

ويحتوى المشروع على ٣ مواقع بأكتوبر، هي: جراچ بالفاصل للسكنى الصناعى بجوار ميدان ليلة القدر، ونقطة توقف بدريم لاند بطريق الواحات، ومحطة التوقف النهائية التى تم افتتاحها اليوم، وإجمالي مساحتها ١٢٥٠٠ متر مربع، وتحتوى على منطقة تجارية تخدم الركاب ومبنى رئيسى وخدمة سائقين، وتم انطلاق ١٦ أتويسا بأنحاء المدينة مساهمة من الشركة فى الاحتفال بالعيد القومى للمدينة.

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