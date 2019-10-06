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    صور.. جمال مبارك يشارك في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر

    02:35 م الأحد 06 أكتوبر 2019
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    كتب- محمود مصطفى:

    تصوير- كريم أحمد:

    شارك جمال مبارك في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، اليوم الأحد، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، بمدينة نصر.

    وحضر الاحتفالية السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، وبعض أفراد الأسرة، والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وعددا من المواطنين.

    ورفع العديد من المواطنين في الاحتفالية صورا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

    كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه كلمة صباح اليوم الأحد إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

    جمال مبارك ذكرى انتصارات أكتوبر نصر أكتوبر النصب التذكاري الجندي المجهول

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