هشام يونس: "شبانة" لا يرى إلا نفسه.. ويدير نقابة الصحفيين بأسلوب العزبة

كتب- مصطفى علي:

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه طلب من محمد شبانة السكرتير العام مراجعة أسماء بعض المشتركين في مشروع العلاج، إلا أنه لم يرد، مؤكدًا أن الأمر جاء بعد أن اكتشف أن مجموعة من الزملاء يتحصلون على مبالغ مالية من فواتير سابقة عن مواعيد الاشتراك.

ووصف في تصريحات صحفية، محمد شبانة السكرتير العام بأنه لا يرى إلا نفسه، ويدير النقابة بأسلوب "العزبة"، موضحًا أن الاتهامات التي وجهها سكرتير عام النقابة له لا تليق، وأنه لم يقبل يومًا هدايا عينية أو مادية، وما تلقاه قام بتسليمه لمؤسسة الأهرام.

وتابع: "محمد شبانة رجل يعمل في مؤسسة الأهرام، ويتعامل مع شركات منافسة للأهرام". وطالب "يونس"، محمد شبانة، سكرتير عام النقابة، باحترام مؤسسة النقابة، وألا يتصرف تصرفات تسيء لها.

وقال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إنه لم يرغب في إدخال النقابة في مهاترات صبيانية ليس لها معنى، ولا أساس لها من الصحة: "موضوعات كلها تافهة وضد الصالح النقابي"، وذلك ردًا على الاتهامات التي وجهها له هشام يونس، أمين صندوق النقابة الحالي.

وقدّم الكاتب الصحفي هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، استقالة مسببة قبل أيام، من عضوية مجلس النقابة، للكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين.