هشام يونس لـ"شبانة": تصريحاتك لا تليق بشخص كان يعمل مع الإخوان

كتب مصطفى علي:

رد هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، على محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، في اتهامات وجهها له بالتعاون مع قناة الجزيرة وقنوات تابعة للإخوان.

وقال "يونس" في تصريحات صحفية، إن محمد شبانة كان يعمل في قنوات تابعة للإخوان المسلمين، قبل 30 يونيو، في الوقت الذي كان هو فيه رافضًا لسياساتهم، ودفع الثمن من وقف لراتبه ونقله من مكانه بالأهرام.

وأضاف: "إدعاءك بأني قمت بزيارة الكيان الصهيوني كاذب، فأنا قمت بزيارة فسلطين، بدعوة من اتحاد الصحفيين العرب، وأنا لا أعترف بوجود الكيان الصهيوني من الأساس، وإذا طالبت بالتحقيق معي، فأطالب بالتحقيق مع أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، والذي كان مرافقًا لي في الزيارة".

وقال شبانة، خلال مؤتمر صحفي بمكتبه بالأهرام، أمس السبت: "حينما سعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين إلى لم الشمل التزمنا جميعًا، وعلاقتي بجميع أعضاء مجلس النقابة أصبحت جيدة للغاية، إلا هشام يونس، وتركت الصندوق به 34 مليون جنيه، حتى وصلنا دعم في 6 سبتمبر بقيمة 20 مليون جنيه، وحينما وصل كان الصندوق به 12 مليونًا منها 11 مليونًا ودائع.

وقدّم الكاتب الصحفي هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، استقالة مسببة قبل أيام، من عضوية مجلس النقابة، للكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

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