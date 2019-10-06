غدًا.. مؤتمر صحفي بالتعليم لإعلان مستجدات خاصة بالمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة وزير التربية والتعليم؛ للإعلان عن مستجدات خاصة بالمعلمين.

يعقد المؤتمر، في ديوان عام الوزارة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي آخر تصريحاته، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزير اعتمد العديد من القرارات الخاصة بالمعملين منها: تعديل المسمى الوظيفي لعدد 5000 معلم، وترقية المتخلفين عن الترقيات لعدد 1200 معلم، وتثبيت ما لا يقل عن 500 معلم، وغير ذلك من القرارات، التي تصل المديريات التعليمية خلال أيام.