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    الوطنية للإعلام: تغطية حية ومباشرة لاحتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

    01:31 م الأحد 06 أكتوبر 2019
    الوطنية للإعلام: تغطية حية ومباشرة لاحتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

    حسين زين

    كتب- مصطفى علي:

    أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين كافة الاستعدادات الخاصة لمشاركة المصريين احتفالاتهم بذكري انتصارات أكتوبر من خلال تقديم تغطية حيه ومباشرة لاحتفالات أهالي مدن القنال التي كانت في خط المواجهة الأول في حرب أكتوبر لنقل مشاهد فرحتهم بالنصر واسترداد الأرض والكرامة ونقل كافه الفعاليات المقامة للاحتفال بنصر أكتوبر.

    وبحسب بيان، تنقل كاميرات قناة النيل للأخبار مظاهر احتفالات المصريين من منطقة المنصة بمدينة نصر بالقاهرة والتي تعبر عن المشاعر الحقيقة لحب المصريين لجيشهم ومشاعر العزة والإنتماء للوطن.

    وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وجه القطاعات المعنية بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والاستعداد الجيد لنقل مشاهد احتفالات المصريين بهذه المناسبة الغالية في قلوبهم.

    حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام احتفالات المصريين ذكرى انتصارات أكتوبر نصر أكتوبر

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