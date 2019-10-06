جيهان السادات تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر أمام المنصة- صور

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- كريم أحمد:

حرص العديد من المواطنين على التواجد عند النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وحرصت السيدة جيهان السادات، حرم الرئيس الراحل، على التواجد عند قبر زوجها، وتلقت تحيات الحاضرين، الذين حرصوا على التقاط الصور معها.

كما تواجد جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عند النصب التذكاري؛ إحياءً لنصر أكتوبر المجيد، وقدم التحية لزوجة الرئيس السادات.

ورفع المواطنون المتواجدون أعلام مصر، وصورة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصوا على قراءة الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عند النصب التذكاري، والتقطوا الصور مع زوجة الرئيس الراحل، ونجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتحتفل مصر اليوم الأحد، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر المجيدة، حيث انتصرت القوات المسلحة المصرية والشعب المصري على العدو الإسرائيلي. ​