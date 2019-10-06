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    افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ضمن فعاليات العيد القومي الـ40 لمدينة ٦ أكتوبر

    01:07 م الأحد 06 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المركز التكنولوجي الثاني لخدمة المواطنين فيما يخص خدمات مرفق المياه والصرف الصحي (مركز تحصيل المياه فرع المحور) وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني رئيس الجهاز، ووكيلي مجلس الأمناء وبعض الأعضاء.

    وقال الشربيني، في بيان، يحتوى المركز التكنولوجي لمرفق المياه والصرف على عدد 3 شبابيك تحصيل وعدد 2 مكتب تعاقدات وقسم للعدادات وقسم للتحصيل وقسم للمراجعين ومكتب استعلامات ومكتب للشكاوى، ويعمل المركز بقوة 30 فردا بخلاف المحصلين والقراء، ويخدم المركز المناطق التالية:- القطاع الشمالي والقطاع الشرقي والأحياء السكنية من 7 إلى 12.

    وأوضح أنه تيسيرا على المواطنين تم إطلاق خدمة دفع فواتير المياه عن طريق شركة فوري.

    عبدالمطلب ممدوح المجتمعات العمرانية العيد القومي الـ40 لمدينة 6 أكتوبر مدينة 6 أكتوبر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

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