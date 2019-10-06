الأبراج وصلت الدور الـ4.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت الزيارة بعرض الموقف التنفيذي للمشروعات من خلال رئيس الجهاز، وتتضمن تنفيذ الحيين السكنيين الثالث والخامس، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر) وأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولي بالعاصمة الادارية الجديدة بمساحة ٤٠ ألف فدان.

وقال عباس، حسب بيان، بدأت الزيارة الميدانية للمواقع بمنطقة الأعمال المركزية والتي تضم ٢٠ برجا سكنيا يتوسطها أعلى برج في إفريقيا والذي تم الوصول فيه إلى الدور الأول من المبني، وباقي الأبراج بالأدوار الثالث والرابع.

وخلال الزيارة تم عرض الموقف التنفيذي بالنسبة للبرامج الزمنية للمشروع، وطالب المهندس خالد عباس بالالتزام بالبرامج الزمنية والتوقيتات المحددة للمشروع.

وأكد مسئولو الشركة الصينية، المسئولة عن تنفيذ الأبراج، أنه يجرى حاليا تنفيذ أغلب الأعمال بالمشروع من خلال العمالة المصرية والتي تشمل عدد 2500 عامل مصري حتي تاريخه بالمشروع، وفي تزايد يومي ومستهدف خلال ٣٠ /٦ /٢٠٢٠ الوصول إلى 5000 عامل مصري، كما أننا نعرف أن حجم المشروع العملاق ونعمل على اختيار شركات مصرية ممتازة لتنفيذ الأعمال.

وانتقل مسئولو وزارة الإسكان لزيارة باقي المشروعات مثل النهر الأخضر والحي السكني الخامس ( جاردن سيتي الجديدة) ثم الحي السكني الثالث ( كابيتال ريذيدانس).

وتأتي هذه الجولات في إطار المتابعات المستمرة لمدن الجيل الرابع، وما تتضمنه من مشروعات عملاقة تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل والاستثمار.​