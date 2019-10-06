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    الدراسة غدا.. ننشر الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بالأزهر

    12:42 م الأحد 06 أكتوبر 2019
    الدراسة غدا.. ننشر الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض بالأزهر

    جامعة الأزهر

    كتب- محمود مصطفى:

    تبدأ صباح غد الاثنين، الدراسة بالمعهد الفني للتمريض التابع لجامعة الأزهر، للعام الدراسي 2019\2020، بعد إعلان أسماء الطالبات المقبولات.

    وناشد المعهد، الطالبات المقبولات الحضور صباح غد الاثنين، لاستكمال الأوراق وبدء الدراسة، ودعا الطالبات غير المقبولات بالرجوع مرة أخرى إلى إدارة التنسيق.

    وقال الدكتور حسام حسين الأستاذ بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، المشرف العام على المعهد، إن المعهد استعد جيدا لاستقبال الطالبات صباح غد الاثنين، بمقر مستشفى الأزهر التخصصي، بمدينة نصر.

    وأضاف حسين في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه تم الإعلان عن أسماء الطالبات المقبولات بالمعهد للعام الدراسي 2019\2020، الأسبوع الماضي.

    وتتمثل الأوراق المطلوبة فيما يلي:

    1- شهادة الميلاد

    2- شهادة الثانوية الأزهرية

    3- عدد(5) صورة البطاقة الشخصية للطالبة

    4- عدد (5) صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر

    5- عدد (12 ) صورة شخصية للطالبة

    6- ملف بلاستيك.

    7ـ ثمن المظروف (450 جنيه)​

    جامعة الأزهر المعهد الفني للتمريض العام الدراسي بدء الدراسة حسام حسين

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