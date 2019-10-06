الإسكان: تنفيذ 3264 شقة إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا و720 بـ"سكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3264 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء في 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالي 960 وحدة، بالإضافة إلى 30 عمارة، بإجمالي 720 وحدة بمشروع "سكن مصر".

وأكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا، في بيان: مساحة المدينة 8971 فدانا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم، وتقع علي طريق قنا - القاهرة الصحراوي الغربي، وطريق قنا -الأقصر الصحراوي، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للمدينة 1400 فدان.

وتابع: جار بها أعمال البنية الأساسية، من مأخذ وخط ناقل ومحطة مياه، وشبكات صرف وري ومياه وطرق، بتكلفة 1,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 272 مليونا لشبكة كهرباء430 فدانا لمناطق الاسكان.