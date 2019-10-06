التنمية المحلية تصدر توجيهات جديدة للمحافظات لمواجهة السيول

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، باتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.

وأكد اللواء شعراوي، أهمية التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بضرورة أن تتضمن زيارات قطاع التفتيش التابع للوزارة للمحافظات مراجعة كافة استعداداتها والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أية أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع.