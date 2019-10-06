غدًا.. جامعة الأزهر تستضيف مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق احتفالا بانتصارات أكتوبر

كتب- محمود مصطفى:

تنظم كلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى ال46 اﻻنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، صباح غد الاثنين، بمقر الكلية بمدينة نصر، تخت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يونس عميد الكلية.

ويحاضر في الندوة، اللواء أركان حرب سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

وقال الدكتور محمد يونس عميد الكلية، إن الندوة تأتي في باكورة الموسم الثقافي، ومواكبة لاحتفال مصر بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وتهدف إلى تأصيل مفهوم المواطنة في نفوس الطلاب.

وأضاف أن الندوة، تهدف إلى تعريف الطلاب بقيمة النصر الذي أعاد إلى مصر أرضها وكرامتها، ومدى تضحيات أجيال سبقتهم من أحل وطنهم، إضافة إلى بث روح الانتماء وعشق تراب الوطن في قلوب وعقول الشباب، وكيفية استدعاء روح أكتوبر في البناء والتنمية.​