السيسي: النصر في حرب الشائعات والأكاذيب يعتمد على وعي المواطن ومعتقداته

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الوطن قدره أن يتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج، ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك الشعب المصري العظيم الذي يربطه بأرضه برباط وثيق.

وأضاف السيسي، خلال كلمته التي وجهها صباح الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن الشعب المصري يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد، بالحفاظ على الأرض، وحماية الشعب وصون الكرامة الوطنية.

وأشار الرئيس إلى أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولًا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، حربا تستهدف إثارة الشك والحيرة، وبث الخوف والإرهاب، وتستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها هي الحصن والملاذ.

وأشار إلى أن الحرب التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات، يكون النصر فيها معقودًا على وعي كل مواطن ومفاهيمه ومعتقداته، متابعا: "لذلك إنني على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب، ليقيني التام بأن الشعب المصري العظيم بأغلبيته الكاسحة، يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء، وأن هذا الشعب الأصيل سئم من الخداع والمخادعين".