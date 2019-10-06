حدث ليلا| تصريحات السيسي بشأن سد النهضة.. وحريق هائل بعقار بالإسكندرية

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يستعرضها مصراوي:

ماذا بعد وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود؟.. خبراء يجيبون

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري الدكتور محمد السباعي، أمس السبت، وصول طريق المفوضات الخاصة بسد النهضة إلى طريق مسدود؛ ما يفتح باب التساؤل: ماذا بعد؟، للتفاصيل اضغط هنا..

تصريحات السيسي بشأن سد النهضة تتصدر وسائل الإعلام العربية والدولية

تصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي حول نتائج مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسائل الإعلام العربية والدولية، للتفاصيل اضغط هنا..

محمد حجازي: تدخل أطراف دولية في مشكلات المياه "أمر مقبول"

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السابق، إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود على المستوى الفني في هذه المرحلة، ولم يتكمن وزراء الري والخبراء الفنيون الذين التقوا في الخرطوم من الوصول إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة؛ مصر والسودان وإثيوبيا، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر في مياه النيل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر في مياه نهر النيل، للتفاصيل اضغط هنا..

"المفاوضات صعبة ولازم نقف ورا بلدنا".. أديب معلقًا على أزمة سد النهضة

علَّق الإعلامي عمرو أديب على إعلان وزارة الري وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، قائلًا: "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سد النهضة واضحة، وبيان وزارة الموارد المائية عن الأزمة صريح.. هناك أزمة حقيقية في ملف السد"، للتفاصيل اضغط هنا..

ماذا يعني استناد القاهرة إلى البند العاشر من "إعلان مبادئ" سد النهضة؟

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الري محمد السباعى، وصول القاهرة لطريق مسدود عقب جولة اليوم السبت، من المفاوضات التي تسضيفها العاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة، للتفاصيل اضغط هنا..

بالأسماء- مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق هائل بعقار بالإسكندرية (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، بينهم رجلي إطفاء، مساء السبت، آثر اندلاع حريق هائل بعقار بمنطقة المنشية بحي الجمرك في الإسكندرية، للتفاصيل اضغط هنا..

الاسكان: حجز وحدات العلمين في يوم واحد.. وعمرو أديب يعلق (صور)

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الإسكان طرحت وحدات "الداون تاون" للبيع فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال شركة "سيتى إيدج"، الأيام الماضية، للتفاصيل اضغط هنا..

"التنمية المحلية": تراخيص "المحال العامة" غير محددة المدة فى القانون الجديد

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، يشمل 6 فصول، تحدد إجراءات وشروط الترخيص للمحال العامة للتفاصيل اضغط هنا ...

"مفيش شيشة بدون ترخيص".. "محلية النواب" تكشف اشتراطات الترخيص بقانون المحال العامة

قالت النائبة منى جاب الله -أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حظر تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة العليا للتراخيص سواء الصحية أو الإنشائية، مضيفة: "مفيش شيشة بدون ترخيص"، للتفاصيل اضغط هنا..

​"الإسكان": ضخ 26 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لـ265 ألف مستفيد

كشفت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، عن أن 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري ضخوا تمويلات بقيمة 26 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط، من خلال 11 إعلان للإسكان الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن، للتفاصيل اضغط هنا..

إطلاق سراح المدونين الأستراليين جاء فيما يبدو مقابل الإفراج عن أكاديمي إيراني

عاد مدونا السفر الأستراليان جولي كينج ومارك فيركين إلى منزلهما في مدينة برث الأسترالية اليوم الأحد بعد أن أمضيا شهورا في أحد السجون الإيرانية، حيث بدا أن إطلاق سراحهما جاء على ما يبدو مقابل الإفراج عن أكاديمي إيراني كان محتجزا لدى استراليا، للتفاصيل اضغط هنا..

بالفيديو والصور| بكاء حماقي ومتسابقة الكرسي المتحرك.. أبرز لقطات ثالث حلقات "THE VOICE"

عرضت اليوم السبت ثالث حلقات برنامج اكتشاف المواهب "THE VOICE" في موسمه الخامس، الذي يعرض على شاشة "MBC" مصر، للتفاصيل اضغط هنا..