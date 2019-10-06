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اليوم: مصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

07:42 ص الأحد 06 أكتوبر 2019
اليوم: مصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

القاهرة- أ ش أ:

عواصم المحافظات.. تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، 6 حفلات تقام بالتوازي على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور في الثامنة مساء، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

بيروت.. يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى الإمارات، في زيارة يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعددا من المسئولين الإماراتيين.

رام الله.. تبدأ اللجان الفنية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة اجتماعات، لبحث إعادة الحقوق المالية الفلسطينية.

تونس.. انطلاق الانتخابات التشريعية في الداخل، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين بينما يبلغ عدد القوائم المرشحة 1507.

الجزائر.. انتهاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالجزائر؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر القادم.

الجزائر.. يقيم العميد أركان حرب وائل حمزة ملحق الدفاع المصري بالجزائر احتفالا بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيد، بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة.

لشبونة.. تنطلق الانتخابات التشريعية في البرتغال، ويسعى الزعيم الاشتراكي، رئيس الوزراء البرتغالي "أنطونيو كوستا" إلى إعادة انتخابه.

القاهرة.. تنطلق بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي بنادي المقاولون العرب، وتستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة عدد كبير من الأندية والأكاديميات.

هذا المحتوى من

Asha
دار الأوبرا المصرية انتصارات أكتوبر المجيدة مجدي صابر

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