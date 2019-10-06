بالشروط والأماكن.. كيف تحجز شقة إسكان اجتماعي في الإعلان الـ12؟ (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على طرح الإعلان الـ12، للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19787 وحدة سكنية، وبذات شروط الإعلان العاشر، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة.

وينشر مصراوي شروط التقديم والحجز لشقق الإعلان الـ12 والمدن التي سيتم طرح الوحدات بها، والتي جاءت على النحو النالي:

أماكن الوحدات:

بورسعيد:

يتم تنفيذ 9672 وحدة سكنية، بمدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، منهم 1320 وحدة سكنية استثمارية بمساحات متنوعة من 110:116 متر، كما يتم تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي بمحافظة بورسعيد، بهم 1820 وحدة استثمارية، على أن يكون التنفيذ في ضوء أعداد الحاجزين الفعلية، وفي حالة تجاوز عدد الطلبات لعدد الوحدات يتم إجراء قرعة إلكترونية.

الغردقة:

يتم تنفيذ بالغردقة 5100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترًا بمنطقة أبوعشرة، و900 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 مترًا بمنطقة أبوعشرة، ويتم بيعها وفقاً لشروط الإعلان العاشر، و1600 وحدة إسكان متميز بمساحة 120 مترًا بمنطقة البداري، و1240 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (1) بمنطقة الأحياء بجوار بيتكو، و2160 وحدة إسكان استثماري بمساحة 120م2 بموقع (2) بالظهير السياحي.

وتضمنت الغردقة تنفيذ 400 وحدة تجارية بالمواقع السابق ذكرها (اجتماعي - متميز - استثماري)، بحيث يتم استخدام العائد المُتوقع من بيع تلك الوحدات في تخفيض تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي.

دمياط:

ويشمل الطرح أيضًا 208 وحدات إسكان اجتماعي بمساحة 90 مترًا بمدينة شطا، ووحدات تجارية بمساحة 4550 مترًا، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة تل الكاشف، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، و100 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 90م2 بمدينة عزبة البرج، ووحدات تجارية بمساحة 1750 م2، ويكون البيع لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لشروط الإعلان العاشر.

وتضمنت الموافقة أيضاً تنفيذ 112 وحدة إسكان استثماري بمدينة شطا بمساحة 120م2، بالإضافة إلى وحدات تجارية بمساحة 3000م2، و50 وحدة إسكان استثماري بمساحة 105م2، بالإضافة إلى وحدات تجارية بمساحة 900م2 ومخازن بمساحة 900م2 بمدينة الزرقا / المعلمين.

ويتميز طرح الوحدات في الإعلان الـ12 للمرة الأولى، تشييد وحدات استثمارية وتجارية في المحافظات نفسها، لاستغلاها تجاريا لخفض تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي على الصندوق، وهي فكرة جديدة لتحقيق أفضل الفرص الخاصة بالتنمية.

شروط التقديم:

- لا يحق للمتقدم (الزوج - الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

- لا يكون مالكا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون الحاجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة.

- ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1300 جنيه.

- (5700 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للزوج والزوجة.

- (4200 جنيه) الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب.

الأسعار وأسلوب السداد وفقًا لشقق الإسكان الاجتماعي للإعلان العاشر:

- سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب الـ75مترًا تبلغ 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب الـ90 مترًا تبلغ 225 ألف جنيه، وتلك الأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى.

ويتم سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص،

- يبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

- يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقاً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

- يتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.

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