​6 مسارح تحتضن احتفالات الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر.. تعرف عليها

كتب- محمد عاطف:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى الثامنة مساء اليوم الأحد 6 اكتوبر، 6 حفلات تقام بالتوازى على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

أكد رئيس الاوبرا، أن الاحتفالات بهذه الذكرى الغالية تتضمن مختارات من اشهر المؤلفات الوطنية التى قدمها عمالقة الموسيقى العربية وعبرت عن مشاعر العزة والانتماء لشعب مصر العظيم على مر التاريخ حيث يشهد المسرح الكبير حفلاً بقيادة المايسترو الدكتور محمد اسماعيل الموجى ومشاركة المطربين وليد حيدر ، مى الجبيلى ، عصام محمود ، احمد عفت ، رحاب مطاوع ، اميرة احمد ، مروة حمدى وحسناء.

وعلى مسرح الجمهورية يقود المايسترو الدكتور علاء عبد السلام حفلا يحييه المطربون مصطفى النجدى ، حسام حسنى ، محمد حسن ، نهاد فتحى ، سارة زكى ، صابرين النجيلى وغادة ادم.

أما على المسرح المكشوف تقدم فصول أطفال وكورال مركز تنمية المواهب بمشاركة فصول الباليه حفلا بقيادة المايسترو محمد عبد الستار.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً بقيادة المايسترو حازم القصبجى ومشاركة المطربون اشرف وليد ، احمد سعيد ، محمد طارق ، ريم حمدى ، مى حسن وايات فاروق.

وتمتد الاحتفالات الى مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية " حيث تقدم فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد حفلاً بمشاركة المطربون ولاء طلبة ، شروق شريف، ندى غالب، ياسر سعيد ، كريم زيدان ومحمد الخولى.

اما على مسرح اوبرا دمنهور تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى حفلاً بمشاركة المطربون احمد محسن، ياسر سليمان، محيى صلاح، رضوى سعيد، حنان عصام ونهى حافظ.