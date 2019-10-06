الإعلاميين تهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بانتصارات أكتوبر

كتب- مصطفى علي:

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، القوات المسلحة والشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكري 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد سعدة، أن الجيش المصري العظيم بذل كل غالي ونفيس من اجل بناء الدولة الحديثة التي ينشدها المصريون.

وقال سعدة، إن التضحيات الغالية التي تقدمها قواتنا المسلحة للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف القتل والتدمير لشعبنا تجعلنا نلتف جميعا حول القيادة السياسية وجيشنا لاستمرار النجاحات العظيمة والبطولات التي تحققها قواتنا المسلحة من أجل الحفاظ علي دولتنا المصرية.

وشدد "سعدة"، على مواصلة دور الإعلام بمهنية للرد علي كل الشائعات والأكاذيب التي تبثها القنوات المغرضة التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

وأضاف نقيب الإعلاميين: ستبقي القوات المسلحة المصرية بانتصاراتها وإنجازاتها عبر التاريخ هي محل فخر واعتزاز لكل المصريين التي دائما تؤكد تضحياتها المستمرة من أجل شعب مصر العظيم.

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