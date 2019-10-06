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    حملة مكبرة بشوارع الجيزة للقضاء على المواقف العشوائية

    12:27 ص الأحد 06 أكتوبر 2019
    حملة مكبرة بشوارع الجيزة للقضاء على المواقف العشوائية

    حملة مكبرة

    (مصراوي):

    نفذ محمود حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ورجال مباحث المرور والاشغالات، حمله مكبرة على مناطق: شارع السودان، وشارع ناهيا، وشارع فيصل وشارع الهرم، والطالبية، وشارع عز الدين عمر، وشارع البحر الأعظم، وميدان المنيب.

    وأسفرت الحملة عن ضبط 79 سيارة مخالفة لتعليمات وقواعد المرور.

    كما تم التحفظ على السيارات المضبوطة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

    وقامت الحملة برفع الاشغالات وإزالة المعوقات التي تعترض الحركة المرورية من باعة جائلين، وعدم وقوف السيارات الميكروباص بطريقة عشوائية لتيسير حركة المرور، والعمل على إنهاء جميع المعوقات التي تعترض الحركة المرورية للتسيير على المواطنين في أوقات الذروة.

    حملة مكبرة المواقف العشوائية مشروع النقل الجماعي مرور الجيزة شارع السودان شارع ناهيا

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