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    "قومي المرأة" يهنئ الشعب المصري بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر

    12:21 ص الأحد 06 أكتوبر 2019
    "قومي المرأة" يهنئ الشعب المصري بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر

    الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

    كتبت- نور العمروسي:

    هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم.

    وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أن ذكرى نصر أكتوبر العظيم سيظل مبعث فخر للجميع، وستظل ذكراه خالدة في أذهاننا ببطولات رجال الجيش المصري البواسل الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن عزة وكرامة الوطن، متمنية المزيد من التنمية والازدهار لمصرنا الحبيبة.​

    مايا مرسي المجلس القومي للمرأة ذكري حرب أكتوبر القوات المسلحة السيسي

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