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    متحدث "النواب": السيسى طمأن المصريين بحماية الدولة لحقوق مصر المائية

    10:39 م السبت 05 أكتوبر 2019
    متحدث "النواب": السيسى طمأن المصريين بحماية الدولة لحقوق مصر المائية

    الدكتور صلاح حسب الله

    كتب- أحمد علي:

    أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان بالمتابعة اللحظية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف سد النهض.

    وقال "حسب الله"، في بيان السبت: "متابعة الرئيس عن كثب لنتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، طمأن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية".

    وأضاف المتحدث باسم البرلمان: "ماسطره الرئيس السيسى خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتأكيده أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق يؤكد الحرص الرئاسى على إعطاء ملف سد النهضة أولوية قصوى، وأنه لاتنازل أبدًا عن حقوق مصر التاريخية من حصة نهر النيل"، مشيدا بقول الرئيس السيسى بالنص: "سيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

    صلاح حسب الله مجلس النواب مياه النيل سد النهضة

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