أسرة "علي أبو القاسم" تنفي تجميد حكم الإعدام عليه بالسعودية ​

كتب- أسامة عبدالكريم:

نفى محمود حسان، ابن خالة المهندس المصري علي أبوالقاسم، المحكوم عليه بالاعدام، وقف أو تجميد حكم الإعدام عليه بالسعودية.

وقال "حسان" لمصراوي، أن ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير صحيح، موضحا أن المهندس علي مازال بانتظار حكم المحكمة العليا بالسعودية بعد تقديم مستندات وأدلة براءته.

وأوضح، أن الحكومة المصرية تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ ابن خالته من حكم الإعدام، مضيفا أن الحكومة السعودية بصدد إرسال التحليل الكيميائي للحبوب المخدرة، بعدما تم القبض على المتهمين الذين ارسلوا الشحنات من مصر.

واستكمل حديثه: "نتيجة التحليل الكيميائي ستفيد المهندس علي وتساعد في إثبات حكم براءته، وإدانة المتهمين من قبل النيابة المصرية".

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