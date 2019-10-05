تفاصيل أول اجتماع للجنة "قروض الصحفيين" بتشكيلها الجديد

كتب- مصطفى علي:

انتهت لجنة القروض والإعانات بنقابة الصحفيين من عقد أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد، السبت، وذلك برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وحضور كل من: حسين الزناتي، وكيل النقابة، ومحمد يحيى يوسف، رئيس لجنة الخدمات النقابية.

وأوضح جمال عبدالرحيم، أن اللجنة اتخذت قرارًا بتطبيق لائحة القروض الحسنة بشكل كامل، على أن يتم إنهاء جميع قوائم الانتظار، في موعد أقصاه أسبوعين، ليتمكن أي صحفي كان قد تقدم بطلب قرض من صرفه.

وأشار "عبدالرحيم"، إلى أنه من المقرر أن يتم التواصل مع الزملاء هاتفيًا لإبلاغهم بإنهاء الإجراءات الإدارية قبل الصرف، حيث تم إعداد قائمة مدبئية اليوم تضمنت عدد من الأسماء، على أن يتم التواصل مع باقي الأعضاء تباعًا.

وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين، أن قوائم الانتظار تضمنت 295 صحفيًا، مما سيحمل النقابة مبلغ مليون ونصف، الأمر الذي دفع اللجنة لاتخاذ قرار بالصرف على دفعات.