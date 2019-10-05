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    السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر في مياه النيل

    08:34 م السبت 05 أكتوبر 2019
    السيسي: الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر في مياه النيل

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية حقوق مصر في مياه نهر النيل.

    وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، السبت: "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أي تطور إيجابي".

    وأضاف الرئيس: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا #مصر_هبة_النيل، #تحيا_مصر".

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