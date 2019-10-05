وزيرة البيئة تشيد بوعي المزارع في الاستفادة من قش الأرز

القاهرة- (أ ش أ):

أشادت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بدور المزارع المصري في إنجاح منظومة قش الأرز والمساهمة بفعالية في القضاء على نوبات تلوث الهواء وذلك بسعيه وسرعته في تسليم قش الأرز لمحاور التجميع.

وقالت الوزيرة إن إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بلغ ما يقرب من 146 ألف طن حتى تاريخه بفارق 6 آلاف طن عن أمس، وذلك من خلال مواقع التجميع التي بلغ عددها 633 موقعا؛ هو ما يعكس نجاح الوزارة فى تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين وتفعيل دورهم فى حماية البيئة.

ونفذت الوزارة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18 ألفا و901 سيارة، وتبين مخالفة 3 آلاف و975 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت- أنه تم التفتيش على المنشآت الصناعية؛ للتأكد من التزامها بقانون البيئة والتي بلغ عددها 3460 منشأة صناعية تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مخالفة 813 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتم تحرير 200 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

وفى مجال التوعية، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1258 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وأشارت الوزارة إلى استقبال الشكاوى - من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين - عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من 8 ص إلى 9 م، وعبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وزارة البيئة - الصفحة الرسمية، بجانب التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.