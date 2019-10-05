السيسي يوجه بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس

(مصراوي):

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أو عملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما وجه الرئيس السيسي كذلك بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.

وأشار السيسي إلى أهمية الاستفادة من الكوادر البشرية الشابة في إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، ومنها تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة، كما تناول الاجتماع استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير وتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس بطول المجرى، وكذلك تطوير وإنشاء "جراجات" لتوفير أماكن للوقوف الاضطراري للسفن، بالإضافة إلى تعميق القناة لاستيعاب السفن العملاقة.

وتطرق رئيس هيئة قناة السويس إلى الجهود الجارية حالياً لتطوير الأسطول البحري للهيئة من خلال إضافة وتحديث القاطرات التي تقوم بدورٍ أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

كما استعرض أيضاً جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة بهدف تعظيم العائد منها، وما تم من تحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، وإنشاء شركات جديدة لتوفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للأصول التابعة للهيئة، وأشار الفريق إلى أن هيئة قناة السويس قامت بالتوجه نحو التحول الرقمي من أجل تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة، وحُسن إدارة الموارد بشكل عام.

وتناول الإجراءات العاجلة المُتبعة حالياً لضبط العمل الإداري بالهيئة من خلال إجراء بعض التعديلات بالهيكل الوظيفي والاعتماد على العناصر البشرية المتميزة.

واستعرض المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجهود الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة من نقل ولوجستيات، وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى عملية التطوير المستهدفة للبنية التحتية، وكذا عملية التطوير للموانئ الرئيسية وتشمل موانئ الأديبة، والسخنة، والطور، وشرق بورسعيد، وغرب بورسعيد والعريش، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ، بالإضافة للمناطق الصناعية بشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، مشيراً إلى أن عملية التطوير تلك تهدف إلى جعل المنطقة مركز عالمي للنقل الملاحي والخدمات اللوجستية ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.