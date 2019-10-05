حدث في 8 ساعات| عفو رئاسي بمناسبة احتفالات أكتوبر.. والهجرة تتدخل في ملف "أبو القاسم"

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم السبت، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، أبرزها: عفو رئاسي، ووزير الدفاع ينيب قادة الجيوش وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، والهجرة تدعم قضية أبو القاسم المحكوم علية بالأعدام فى شبورة وارتفاع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: