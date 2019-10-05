"دعم مصر" يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادي القصبي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريَّة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال القصبي في بيان له: "إن ذكرى السادس من أكتوبر خير مثال على تضحيات قواتنا المسلحة لبناء الوطن والدفاع عنه وما زالت التضحيات تتواصل وتسجل بأحرف من نور تلك الدروس التي تثبت فيها كل يوم قواتنا الباسلة المسلحة أن للوطن درع وسيف وأننا ماضون نحو بناء مصر الجديدة".