اختيار متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية كثالث أهم متحف في مصر

(أ ش أ):

قال الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن اختيار المتحف كثالث متحف مهم في مصر بعد المتحف المصري الكبير والمتحف المصري بميدان التحرير ضمن أهم 11 متحفا في مصر وفقا لشبكة "CNN" الأمريكية، يعد تتويجا لجهود مكتبة الإسكندرية للحفاظ على الآثار والتراث.

وأضاف عبد البصير - في تصريح اليوم السبت - أن هذا الاختيار يؤكد أهمية دور المكتبة الممتد من الماضي إلى الحاضر، منارة للثقافة والمعرفة في حوض البحر المتوسط والعالم قديمه وحديثه.

وأشار إلى أهمية دور الدولة المصرية في الحفاظ على الآثار والتراث، وبناء وتطوير المتاحف ودعمها بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يؤكد على عظمة الدور الحضاري لمصر وآثارها وتراثها وقوتها الناعمة في العالم كله.