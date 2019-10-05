وحدات طوارئ و850 محطة كهرباء.. كيف استعدت "الري" لاستقبال موسم الأمطار؟

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إن المصلحة استعدت بخطة التطوير الثابتة، والعاجلة للتعامل مع الطوارئ الخاصة بموسم السيول والأمطار.

وأضاف "عبدالعاطي" في تصريح لمصراوي اليوم السبت، إن المصلحة تمتلك أكثر من 850 محطة كهرباء جميعهم داخل الخدمة، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الخاصة بإنشاء محطات جديدة أو تنفيذ أعمال صيانة للمحطات القديمة مازلت مستمرة دون توقف.

وأوضح، أنه تم تنفيذ الخطة العاجلة بمحافظة البحيرة، من خلال تشغيل محطة الخيري الجديدة، إضافة لتوصيل التيار الكهربائي لمحطة الدوشودي بالحمل الكامل يوم 14 أكتوبر القادم تزامنًا مع احتفالات الدولة باعياد نصر أكتوبر.

كما أكد على توفير 6 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة بمناطق الجمهورية لسرعة مواجهة آية أزمات أو طوارئ.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنشر جميع وحدات الطوارئ بجوار المحطات "المعرضة لسيول عنيفة"، وذلك لضمان عدم توقف عمليات التغذية الكهربائية، وضمان رفع واستعياب كميات الأمطار.

وتابع، :"المصلحة قامت بتجربة تشغيل محطة بني صالح في محاظة بني سويف العالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من محطة سقوتا والبطش بمحافظة الفيوم خلال الشهر الجاري، ليدخلا العمل بكامل طاقتهما قبل موسم الأمطار.

وأشار رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إلى توفير 3 محطات طوارئ متنقلة بقطاع وجه قبلي، بجانب الانتهاء من صيانة 14 وحدة طوارئ بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري.

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