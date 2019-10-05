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    ليلى شحاتة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الجودة بـ"الإنتاج الحربي"

    04:33 م السبت 05 أكتوبر 2019
    ليلى شحاتة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الجودة بـ"الإنتاج الحربي"

    ليلى شحاتة

    كتب- محمد سامي:

    أدت الدكتور ليلى شحاته يوسف، اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، بعد تعيينها رئيسًا للإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية لمدة عام اعتبارًا من 23/9/2019 ، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2255) لسنة 2019.

    وشهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم حلف اليمين القانونية للوظائف القيادية وفقًا لنص المادة (19) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على أن يؤدى كل من يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة حلف اليمين قبل أن يباشر عمله.

    ليلى شحاتة محمد العصار الإنتاج الحربي المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة حلف اليمين القانونية

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