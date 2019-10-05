وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية بوضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

ووضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

وفي نطاق الجيش الثالث الميداني وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.

وفى المنطقة المركزية العسكرية وضع قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

ووضع قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية وضع قائد المنطقة يرافقه محافظ الإسكندرية ومدير الأمن، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

ووضع قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه محافظ أسيوط ومدير الأمن، إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.