رئيس شركة "مياه البحر الأحمر": تم وجارٍ توصيل الخدمة لعددة المدارس بـ2 مليون جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لمدرستي (الحرية للتعليم الأساسي – الكوثر)، وجارٍ توصيل الخدمة لعدد من المدارس الأخرى بمدينة الغردقة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليون جنيه.

وأضاف صديق، في بيان اليوم، أنه جارٍ العمل على توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمدرسة التضامن بمنطقة النجدة، وجار توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمدارس (حامد جوهر بمنطقة الإستاد - النور والأمل للمكفوفين).

وأكد رئيس الشركة أنه سبق اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار الإستعداد لإستقبال العام الدراسي الجديد، وفى مقدمتها المبادرة التي أعلنت عنها الشركة، لتطهير جميع خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية بالمجان بجميع مدن المحافظة، كمشاركة مجتمعية من الشركة ولضمان الإرتقاء بمستوى جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها بالمدارس.