اتحاد القوى الصوفية يهنيء الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشعبية والشعب المصري العظيم بذكرى نصر أكتوبر 1973 المجيد.

وأكد في بيان اليوم السبت، أن مصر ستظل قوية شامخة مرفوعة الهامة والقامة، وتظل القيادة والريادة في محيطها العربي والأفريقي والدول بفضل الله عز وجل، وسواعد أبناؤها المصريين الوطنين الشرفاء وبفضل كل عاشق لمصر وشعبها البطل الحقيقي، والذي خاض جميع مجالات الحياة بقوة المقاتل الجسور في وقت واحد من اجل النهوض وتوفير حياة كريمة للشعب المصري.

ودعا الدكتور عبدالله الناصر حلمي جموع الشعب المصري البطل للتحلي بروح أكتوبر، وأن يصطف كصف واحد لمواجهة التحديات الجسام، التي تواجه أمتنا من قوى الشر التي تعمل جاهدة على شق الصف الوطني.