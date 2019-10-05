مجلس "الصحفيين" يعتمد تعديلات في لائحة مسابقة جوائز "التفوق الصحفي"

كتب- مصطفى علي:

اعتمد مجلس نقابة الصحفيين بعض التعديلات في لائحة مسابقة "التفوق الصحفي" التي تم تغيير اسمها إلى "جوائز الصحافة المصرية"، حيث تم رفع قيمة الجائزة الأولى في الجوائز العامة من 10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ورفع قيمة الجائزة الثانية في الجوائز العامة من 5 إلى 8 آلاف جنيه.

وقال محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بمجلس نقابة الصحفيين، في تصريح له اليوم، إنه تم استحداث فرع جديد ضمن المسابقة لصحافة الفيديو، وإضافة جائزة ثانية في فرع الكاريكاتير، وتمت الموافقة على طلب أسرة الكاتب الصحفي الكبير الراحل حسين عبدالرازق بالتبرع لتخصيص جائزة خاصة باسمه في الصحافة الاستقصائية قيمتها 10 آلاف جنيه، وتم إلغاء فرع التغطية الخبرية المحلية.

وفيما يتعلق بالمحكمين فتم تقليص شرط مرور 15 عاما على عضوية المحكم بالنقابة إلى 10 سنوات كشرط لمشاركته في التحكيم بالمسابقة، كما تم رفع قيمة الاشتراك في الفرع الواحد بالمسابقة من 40 إلى 50 جنيها.

وتضمنت اللائحة تحديد موعد ثابت للإعلان عنها في مارس من كل عام وموعد ثابت لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية بالتزامن مع يوم الصحفي في العاشر من يونيو سنويا.

وأشارت اللجنة الثقافية إلى أنها تعمل على إعداد مشروع بالتعاون مع وزارة الاتصالات لوضع آلية للتقدم للمسابقة إلكترونياً بدءا من العام المقبل.

ومن المقرر أن يعلن عن فتح باب التقدم للمسابقة خلال الأسبوع الحالي.​