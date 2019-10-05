التنمية المحلية: بدء إجراءات تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية، الخطوات والإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول 2019/2020، من خلال عقد عدة لقاءات مع الوزارات المعنية.

وقال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية،" إن المستهدف خلال العام المالي 2019/2020 رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكاليف قدرها 3.606 مليار جنيه من خلال البدء في تنفيذ عدة محاور.

وأشار إلى أنه يجري العمل للانتهاء من إصلاح وصيانة 3757 معدة نظافة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى شراء معدات نظافة جديدة متنوعة مثل اللوادر وسيارات نقل القمامة وغيرها من المعدات، كما سيتم البدء في إغلاق 57 مقلبا عشوائيا، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بواقع "36 محطة ثابتة و56 محطة متحركة"، وإنشاء 59 خلية دفن صحي، مؤكدًا أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات من جهة ووزارة البيئة والجهات المعنية من جهة أخرى. ​