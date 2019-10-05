ضبط مبالغ مالية وأقراص مخدرة مع راكبين مسافرين للإمارات والبحرين بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب أقراص مخدرة ومبالغ مالية مع راكبين أثناء سفرهما إلى الإمارات والبحرين، وتم إلغاء سفرهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

اشتبهت نقطة تفتيش الأولى من إدارتي (البحث الجنائي وتأمين الركاب)، أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة مصر للطيران المتجة إلى دبي، بوجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب، بفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على 41 قرصا لعقار ليريكا المخدر .

كما اشتبهت نقطة التفتيش الأولى أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة الخليج المتجة إلى المنامة بالبحرين في وجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب، بفتحها بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على 138 ألف درهم إماراتي مخالفا قانون النقد المصري رقم 88 لسنة 2003، الذى يحظر السفر بما يزيد عن مبلغ عشرة الاف دولار أمريكي أو مبلغ 5 آلاف جنيه مصري.

أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الراكبين وإلغاء سفرهما.​