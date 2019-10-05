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    "سياحة البرلمان" تطالب بالترويج لمطروح لوضعها على خريطة السياحة العالمية

    12:28 م السبت 05 أكتوبر 2019
    "سياحة البرلمان" تطالب بالترويج لمطروح لوضعها على خريطة السياحة العالمية

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    طالب النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالترويج للمعالم السياحية والأثرية بمحافظة مطروح، لوضعها على خريطة السياحة العالمية خاصة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتطوير والتحديث الشامل لمنطقة العلمين التي ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم المعالم السياسية والسياحة على مستوى العالم.

    وقال "المسعود" في بيان السبت، إن محافظة مطروح تعتبر واحدة من أهم المحافظات المصرية في مجال السياحة، خاصة الصحية حيث تتواجد بها واحة سيوة وهناك القرية البدوية التي يتواجد بها كهف الملح، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به جهاز التنسيق الحضاري لتطوير قلعة شالي بواحة سيوة بمطروح فهي معلم فريد من نوعه.

    كما أشار إلى وجود تعاون بين وفد الاتحاد الأوروبي والجهاز القومي للتنسيق الحضاري للوقوف على آخر التطورات والمستجدات التي شهدتها قلعة شالي بسيوة بعد ترميمها بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركة النوعية البيئة الدولية لتنمية الصناعات الصغيرة والحرفية.

    يذكر أنه تم بناء هذه القلعة باستخدام خامات البناء التقليدية المحلية "الكرشيف"، وهو حجر مكون من الملح والطفلة والذي يوجد عادة بسيوة.

    مجلس النواب مطروح خريطة السياحة العالمية المعالم السياسية والسياحة واحة سيوة تطوير قلعة شالي

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