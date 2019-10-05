"قومي حقوق الإنسان" ينظم مؤتمرًا دوليًا بشأن التشريعات اللازمة لمناهضة التعذيب

كتب- محمد نصار:

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعذيب يمثل أحد أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه اعتداء على جوهر كرامة الإنسان ومحظور حظرًا مطلقًا بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا أنه لا يزال ظاهرة واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم، لذلك فإن مكافحة التعذيب تتطلب المشاركة الفعالة للعديد من الجهات الفاعلة.

وأعلن المجلس، في بيان، اليوم السبت، عن عقد مؤتمر حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب"، وذلك يومي 8 و9 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ويهدف المؤتمر، إلى الوقوف على الفجوات والتحديات التي تعوق الجهود المبذولة لمكافجة جرائم التعذيب وسوء المعاملة في البلدان العربية، وخاصة في سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدي لهذه الانتهاكات، بالإضافة إلى تعزيز البنية المؤسساتية والآليات المختصة بإنصاف الضحايا والوقاية من جرائم التعذيب.

ويشارك في أعمال المؤتمر لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المعنية من 18 دولة عربية، ومراقبين دوليين، وأساتذة قانون، وإعلاميين.