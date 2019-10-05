برلماني: سنعاود فتح ملف قانون التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب

كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعاود فتح ملف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك بسبب ظهور العديد من المشكلات خلال تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضاف فهمي، لمصراوي، اليوم السبت، أنه مع بداية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، تلاحظ وجود أمور تتعلق بعدم فهم بعض عناصر المحليات لطبيعة القانون وآلية التصالح رغم الإيضاحات الكثيرة التي صدرت من البرلمان ومن وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن تلاحظ ظهور بعض المشكلات في مواد اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب وجود شروط تعيق تنفيذ التصالح على أرض الواقع ولذلك لم يجد القانون إقبالًا من المواطنين أصحاب المخالفات على التصالح وتقنين أوضاعهم.

وأكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، أن اللجنة ستواصل مناقشة قانون البناء الموحد، والذي بدأت مناقشته خلال أدوار الانعقاد الماضية ووصلت المناقشات إلى الانتهاء من ما يزيد عن 90% من مواد القانون والذي سيتم التعامل وفقًا له بعد إقراره.​