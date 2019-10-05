  • عاجل:تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أسوان.. عودة محتملة لديانج

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تخفيض أسعار البنزين أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    الإفتاء: جماعة الإخوان أجادت فن النفاق والخداع منذ عهد حسن البنا.. "فيديو"

    10:58 ص السبت 05 أكتوبر 2019
    الإفتاء: جماعة الإخوان أجادت فن النفاق والخداع منذ عهد حسن البنا.. "فيديو"

    دار الإفتاء المصرية

    كتب - محمود مصطفى :

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وقائع التاريخ تخبرنا بأن الفِرقَ المنحرفة تعتمد في وجودها واستمرارها على ارتداء ثوب المظلومية؛ وذلك لكسب التعاطف وجذب الأتباع والتغطية على جرائمها.

    وضربت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بها- مثالًا على ذلك بجماعة الإخوان الإرهابية التي أجادت فن النفاق والخداع منذ عهد مؤسسها حسن البنا الذي أجاز لجماعته المتاجرة بالأعراض والدماء من أجل مصلحة الجماعة وأغراضها السياسية.

    وأضافت الدار أن هذه الجماعة الضالة لم تتوقف عن تسويق تعرضها للظلم والاضطهاد من قبل الأنظمة والحكومات تحت زعم أنهم يحملون قضية الدعوة والدفاع عن الإسلام.

    وقالت الدار في فيديو الرسوم المتحركة إنه بالنظر يتبين أن الإخوان عبر مسيرتهم هم من المعتدين المتجاوزين لحدود الله بحكم الشرع والعقل والإنسانية، ويصدق عليهم قول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾.

    دار الإفتاء المصرية جماعة الإخوان النفاق حسن البنا

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يصدر قرارات بإنشاء 19 غرفة صناعية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان