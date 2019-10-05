عودة مياه الشرب بالمهندسين والعجوزة وميدان الجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

عادت مياه الشرب مرة أخرى لمناطق الجيزة والمهندسين بعد قطعها طوال الليل.

كانت شركة المياه بالجيزة أعلنت قطع الخدمة بمناطق (الدقي - العجوزه - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته).

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.