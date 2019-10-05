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عودة مياه الشرب بالمهندسين والعجوزة وميدان الجيزة

07:01 ص السبت 05 أكتوبر 2019
عودة مياه الشرب بالمهندسين والعجوزة وميدان الجيزة

مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

عادت مياه الشرب مرة أخرى لمناطق الجيزة والمهندسين بعد قطعها طوال الليل.

كانت شركة المياه بالجيزة أعلنت قطع الخدمة بمناطق (الدقي - العجوزه - ميدان الجيزة ومتفرعاته - كورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته).

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

مياه الشرب انقطاع المياه الجيزة منطقة المهندسين
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