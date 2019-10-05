اجتماع "سد النهضة".. وإغلاق مكتب التنسيق للتحويلات- أخبار متوقعة

القاهرة- أ ش أ:

يغلق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد باب التحويل الإلكتروني، يجري الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة دور الـ16 للبطولة العربية للأندية ضمن الأخبار المتوقعة اليوم.

القاهرة.. يغلق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التحويل الإلكتروني الفرصة الأخيرة التي تتاح للطلاب للتحويل الإلكتروني.

القاهرة.. ينظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عددا من الفعاليات في إطار احتفال المدينة بعيدها القومي، وذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

الخرطوم.. يعقد وزراء الموارد المائية والري في كل من مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، في الخرطوم، جلسة لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي، يلتقون بعدها مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قبل أن يعقدوا جلسة ختامية لاجتماعاتهم.

بوخارست.. يجري البرلمان الروماني، اقتراعا لسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دونسيلا.

نيودلهي.. يلتقي رئيس الوزاء الهندي ناريندرا مودي نظيرته البنجالية الشيخة حسينة التي بدأت زيارة رسمية للهند توقع خلالها اتفاقيات متعلقة بزيادة حجم التجارة والاستثمار وتحسين الاتصال الإقليمي بين البلدين.

أبوظبي.. تنطلق عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة.

الرياض.. يجري الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة دور الـ16 للبطولة العربية للأندية الأبطال "كأس محمد السادس" بالعاصمة السعودية الرياض.