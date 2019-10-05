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    بكري: مدبولي يلقي بيان الحكومة بالبرلمان الثلاثاء المقبل

    12:51 ص السبت 05 أكتوبر 2019
    بكري: مدبولي يلقي بيان الحكومة بالبرلمان الثلاثاء المقبل

    النائب مصطفى بكري

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمصراوي، اليوم السبت، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يلقي بيانًا حكوميًا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل.

    يأتي هذا بعد انتقادات برلمانية وجهت للحكومة، إضافة لإعداد الحكومة تقريرها الأخير الأسبوع قبل الماضي لإرساله إلى البرلمان، ومن المرجح أن يكون البيان تقرير إنجازات الحكومة الصادر عن مجلس الوزراء.

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