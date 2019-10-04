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    هاني يونس: تحويلة مرورية لمدة 48 ساعة لاستكمال كوبري المشاة بالتجمع الخامس

    11:32 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    هاني يونس: تحويلة مرورية لمدة 48 ساعة لاستكمال كوبري المشاة بالتجمع الخامس

    هاني يونس

    القاهرة- مصراوي:

    قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، هاني يونس، إنه سيتم إجراء تحويلة مرورية لمدة 48 ساعة بدءا من منتصف ليل اليوم الجمعة لاستكمال أعمال كباري المشاة بشارع التسعين في التجمع الخامس.

    وأضاف يونس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مسار التحويلة كما يلي:

    - اتجاه الجامعة الأمريكية: كوبري المشير - شارع الشويفات دوران - شارع الشويفات - شارع التسعين.

    - اتجاه كوبري المشير: خدمة شارع التسعين أمام منطقة العمل فقط

    هاني يونس تحويلة مرورية مجلس الوزراء كوبري مشاة التجمع الخامس

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