لأول مرة.. المطارات تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بطريقة مختلفة

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كتب - طه عبيد:

احتفلت وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لأول مرة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بشكل جديد داخل مختلف المطارات المصرية في أنحاء الجمهورية .

وبثت المطارات ومنها مطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ والأقصر ومطار طابا، الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت، كما تم بث مقاطع فيديو لانتصار أكتوبر في صالات المطارات وعبر الشاشات المنتشرة في صالات السفر والوصول في مظهر يطبق لأول مرة.

ورحبت فرق العلاقات العامة بالمطارات بالسياح وإبلاغهم عن أهمية النصر الكبير والذكرى السنوية له.