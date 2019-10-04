جهز 2500 جنيه.. تعرف على إجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي بعداد المياه والكهرباء

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كتب- محمد عبدالناصر:

يستعد عدد من أجهزة المدن الجديدة تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة أجهزة العبور بدر وأكتوبر الجديدة، بعد تأخر تسليم وحدات الإعلان الثامن والتاسع من شقق الإسكان الاجتماعي.

بعد توقيع عقود شقق الإسكان الاجتماعي من قبل البنك، تأتي مرحلة مهمة أثناء استلام الشقة الخاصة بكل حاجز وهى تركيب عداد الكهرباء والمياه، والتي بعدها يمكنك معاينة شقتك كما تريد.

وينشر "مصراوي"، الأوراق المطلوبة وثمن عداد المياه والكهرباء وفقا لتصريحات المهندس مجدي يوسف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة.

- يتوجه الحاجز إلى جهاز المدينة التابع لها وحدة الإسكان الاجتماعي وتجهيز 3 نسخ من عقد ملكيتة الشقة وصورة البطاقة.

- يتم سداد 1200 جنيه ثمن عداد الكهرباء، ويمكن أن يقل أو يزيد قليلا، للحصول على إصال لتقديمة لشركة الكهرباء.

- يتم سداد ما يقرب من 1300 جنيه رسوم عداد المياه والتركيب.

- تتوجه بكل الأوراق إلى مكتب التسليمات التابع لجهاز المدينة، وتختمها بختم النسر؛ لتستلم بعدها وحدتك السكنية وتتمكن من معاينتها.

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