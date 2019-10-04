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    انتهاء اجتماع اليوم الأول لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

    09:34 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
    انتهاء اجتماع اليوم الأول لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

    سد النهضة

    الخرطوم - أ ش أ:

    انتهت، مساء اليوم الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، في الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي.
    وناقش الوزراء، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي بحثت على مدى 4 أيام، تلك المسألة.
    ومن المقرر، أن يعقد الوزراء جلسة صباحية غدا، يلتقون بعدها مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قبل أن يعقدون جلسة ختامية لاجتماعاتهم.

    هذا المحتوى من

    Asha
    اجتماع سد النهضة اثيوبيا السودان مصر سد النهضة
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